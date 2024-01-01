Программное обеспечение для прогнозной аналитики - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для прогнозной аналитики анализирует закономерности исторических данных, извлекая информацию для прогнозирования будущих результатов. Тщательно исследуя наборы данных, он выявляет тенденции и закономерности с помощью статистического анализа и алгоритмов. Аналитики используют это программное обеспечение для построения моделей принятия решений, помогая бизнес-менеджерам в стратегическом планировании для достижения оптимальных результатов. Программное обеспечение для прогнозной аналитики обслуживает разнообразную базу пользователей, включая аналитиков, бизнес-пользователей, специалистов по обработке данных и разработчиков, от понимания клиентов, продуктов и партнеров до выявления потенциальных рисков и возможностей. Эти программы позволяют организациям перейти от ретроспективного к перспективному подходу к поведению клиентов, используя как хранимые, так и большие данные в реальном времени. Их можно развернуть как локально, обычно для корпоративных пользователей, так и в облаке. Хотя большая часть программного обеспечения для прогнозной аналитики является частной собственностью, существуют также альтернативы с открытым исходным кодом. Последние достижения демонстрируют интеграцию с платформами бизнес-аналитики, ERP-системами и другим программным обеспечением для цифровой аналитики, повышая его полезность и доступность в различных областях.
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Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — американский поставщик стоковых фотографий, видеоматериалов, музыки и инструментов для редактирования; ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания Shutterstock, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, поддерживает библиотеку, насчитывающую около 200 ми...
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Obviously AI
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Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
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ProQuo AI
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ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
Faraday
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Faraday позволяет вам встраивать искусственный интеллект в рабочие процессы вашего стека, чтобы ваши любимые инструменты работали еще лучше.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...
Vertify
vertify.com
Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные ...
Fluidly
fluidly.com
Fluidly фундаментально переосмысливает то, как предприятия планируют и управляют своими финансами, от движения денежных средств до финансирования. Итак, являетесь ли вы бизнесменом, который ищет простой способ сохранить свои денежные средства, или бухгалтером, который хочет лучше обслуживать своих к...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...
Braincube
braincube.com
Braincube — это пакет интеллектуальных платформ IIoT, включающий бизнес- и экспертные приложения, предназначенные для промышленности. Платформа и готовые приложения Braincube позволяют производителям получать мгновенную и долгосрочную выгоду от потоков данных и анализа больших данных. Его операционн...
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Pecan
pecan.ai
Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.
Vortexa
vortexa.com
Современная энергетическая аналитика, рисующая глобальную картину грузовых потоков. Определите возможности энергетического рынка до того, как конкурируете с Vortexa.
QuData
qudata.com
Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai — ведущая платформа потребительского анализа, которая меняет будущее внешних данных для предприятий. Используя свою запатентованную технологию искусственного интеллекта, NWO.ai может предвидеть серьезные изменения в микротенденциях еще до того, как они произойдут, предоставляя компаниям крити...
Enveyo
enveyo.com
Превратите свои операции по доставке в конкурентное преимущество и максимизируйте прибыль с помощью программного обеспечения для оптимизации логистики Enveyo.
Prevedere
prevedere.com
Облачные решения Prevedere для бизнес-аналитики обеспечивают беспрецедентную точность прогнозов, используя прогностическую силу глобальных экономических данных.
Predelo
predelo.com
Получайте прогнозы на основе искусственного интеллекта и оптимальные решения для вашего бизнеса на автопилоте, интегрированном непосредственно с инструментами, которые вы уже используете.
Verteego
verteego.com
Искусственный интеллект Verteego анализирует ваши данные в режиме реального времени и генерирует рекомендации для оптимизации вашей цепочки поставок и стимулирования вашей маркетинговой кампании.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — это облачная SaaS-платформа, которая помогает мировым производителям сокращать избыточные запасы, предотвращать критический дефицит и обеспечивать оперативное управление. Платформа ориентирована на заводы и устраняет разрыв между сложными цепочками поставок и операциями с запасами и их уст...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...
Discern
discern.io
B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это означает, что миллионы долларов тратятся на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколь...
Knowi
knowi.com
Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, вкл...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.
DataRobot
datarobot.com
Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспе...