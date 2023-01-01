WebCatalog
Akkio

Akkio

app.akkio.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Akkio в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Веб-сайт: akkio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Akkio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cascade

Cascade

app.cascade.io

CodeChef

CodeChef

codechef.com

YouAI

YouAI

youai.ai

PRODSMART

PRODSMART

app.prodsmart.com

AInvest

AInvest

ainvest.com

TrendWatching

TrendWatching

trendwatching.com

Sitekick

Sitekick

app.sitekick.ai

Chatfuel

Chatfuel

dashboard.chatfuel.com

Chatterdocs

Chatterdocs

chatterdocs.ai

Jedox

Jedox

jedox.com

Dante

Dante

chat.dante-ai.com

Stacker

Stacker

studio.airportal.app

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности