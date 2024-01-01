WebCatalog

Discern

Discern

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: discern.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Discern в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это означает, что миллионы долларов тратятся на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколько месяцев или лет проектирования платформы. Различать — это упрощение бизнес-аналитики. Наша готовая конфигурация позволяет клиентам приступить к работе с сотнями метрик и их полным набором.

Категории:

Business
Аналитические платформы
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: discern.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Discern, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Canva

Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Вам также может понравиться

TypeScript Docs

TypeScript Docs

typescriptlang.org

Tatango

Tatango

tatango.com

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

TrueDialog

TrueDialog

truedialog.com

CompetiSmart

CompetiSmart

nichefire.com

QApop

QApop

qapop.com

NetWise

NetWise

netwisedata.com

Lasso Moderation

Lasso Moderation

lassomoderation.com

Baremetrics

Baremetrics

baremetrics.com

Drafter AI

Drafter AI

drafter.ai

Octane11

Octane11

octane11.com

Hyper

Hyper

hyper.co

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.