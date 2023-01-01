Raven Cloud позволяет вам отказаться от бумажных документов благодаря бесплатному, безопасному и надежному облачному управлению документами, что экономит ваше время, деньги и отходы. Сканеры документов Raven автоматизируют цифровую регистрацию документов путем прямого сканирования в предпочитаемое вами облачное хранилище, электронную почту, факс или USB-накопитель.

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