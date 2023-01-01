MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов — мы помогаем организациям оптимизировать бизнес-процессы, включающие личные данные, контракты, деньги и личные данные, экономя до 90 % затрачиваемого времени. Отделы кадров используют нас для адаптации сотрудников и распределения расчетных ведомостей. Отделы продаж используют нас для привлечения клиентов. Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, используют нас для подписания контрактов, сбора данных и обмена документами со своими клиентами. Школы используют нас для автоматизации процессов приема.

Веб-сайт: mydocsafe.com

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