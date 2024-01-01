Viindoo предоставляет комплексное, синхронное и подключенное программное обеспечение для управления предприятием (Viindoo Solution) на облачной платформе, отвечающее всем потребностям предприятий. Продукт Viindoo обладает гибкостью и полной интеграцией функций, что позволяет удовлетворить потребности даже самых сложных предприятий. Устанавливайте больше приложений по мере роста ваших требований. Мы не только предоставляем технологии, но и интегрируем современный опыт управления бизнесом в программное обеспечение, чтобы вы могли применять его ко всему рабочему процессу на предприятии. Все приложения Viindoo, такие как программное обеспечение Viindoo для бухгалтерского учета, программное обеспечение для управления персоналом Viindoo, программное обеспечение для продаж Viindoo, система электронного офиса Viindoo, программное обеспечение Viindoo MRP, программное обеспечение Viindoo SCM, программное обеспечение для цифрового маркетинга Viindoo и управление веб-сайтом Viindoo, интегрированы друг с другом.

Веб-сайт: viindoo.com

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