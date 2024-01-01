Viindoo

Viindoo

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Веб-сайт: viindoo.com

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Viindoo предоставляет комплексное, синхронное и подключенное программное обеспечение для управления предприятием (Viindoo Solution) на облачной платформе, отвечающее всем потребностям предприятий. Продукт Viindoo обладает гибкостью и полной интеграцией функций, что позволяет удовлетворить потребности даже самых сложных предприятий. Устанавливайте больше приложений по мере роста ваших требований. Мы не только предоставляем технологии, но и интегрируем современный опыт управления бизнесом в программное обеспечение, чтобы вы могли применять его ко всему рабочему процессу на предприятии. Все приложения Viindoo, такие как программное обеспечение Viindoo для бухгалтерского учета, программное обеспечение для управления персоналом Viindoo, программное обеспечение для продаж Viindoo, система электронного офиса Viindoo, программное обеспечение Viindoo MRP, программное обеспечение Viindoo SCM, программное обеспечение для цифрового маркетинга Viindoo и управление веб-сайтом Viindoo, интегрированы друг с другом.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: viindoo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Viindoo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

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GoodBooks

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Moka

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Kafinea

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CentralBOS

CentralBOS

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Extensiv

extensiv.com

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