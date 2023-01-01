Holded — это программное обеспечение для управления бизнесом для современных компаний. Увеличьте свои продажи, сократите расходы и сэкономьте время, управляя каждым элементом вашего бизнеса с единой платформы. Holded предоставляет вам все инструменты, необходимые для принятия более эффективных бизнес-решений. Выставление счетов, учет, CRM, команда, проекты и инвентаризация — все, что вам нужно, в одном месте. Возьмите под свой контроль и легко синхронизируйте все свои бизнес-функции с Holded. Начните использовать эту облачную ERP-систему мирового класса уже сегодня!

Веб-сайт: holded.com

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