Unit4

Unit4

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Веб-сайт: unit4.com

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Unit4 — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает и поставляет корпоративное программное обеспечение и приложения ERP, а также сопутствующие профессиональные услуги для сотрудников обслуживающих организаций, уделяя особое внимание профессиональным услугам, образованию, государственным услугам и некоммерческим секторам. У компании есть дочерние компании и офисы в 23 странах Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Компания наиболее известна своим пакетом People Experience Suite, включающим Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A и Unit4 Talent Management. В 2015 году Unit4 объявила о партнерстве с Microsoft для создания самоуправляемых бизнес-приложений в облаке Microsoft Azure. Программное обеспечение Unit4 доступно как в облаке, так и в локальной конфигурации, а поддержка локальной версии закончится в декабре 2024 года. В 2020 году компания запустила глобальную партнерскую программу, чтобы помочь партнерам во внедрении программного обеспечения Unit4. Решения Unit4 для планирования ресурсов предприятия (ERP) следующего поколения используются во многих организациях среднего бизнеса по всему миру, объединяя возможности финансового отдела, закупок, управления проектами, HR и FP&A для обмена информацией в реальном времени и предоставления более глубокой информации, чтобы помочь организации становятся более эффективными.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: unit4.com

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