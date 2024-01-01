Projectworks

Projectworks

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Веб-сайт: projectworks.io

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Projectworks — это платформа управления бизнесом, призванная помочь предприятиям, предоставляющим профессиональные и творческие услуги, лучше управлять своими организациями в области управления проектами, финансирования проектов и управления людьми. Наши основные функции включают в себя ресурсы, прогнозирование, выставление счетов, расписания, расходы, управление проектами, сжигание проектов и бронирование отпусков. Projectworks специально разработан для фирм-разработчиков программного обеспечения, архитекторов, инженеров и консультантов по управлению.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: projectworks.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Projectworks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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