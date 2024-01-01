Projectworks — это платформа управления бизнесом, призванная помочь предприятиям, предоставляющим профессиональные и творческие услуги, лучше управлять своими организациями в области управления проектами, финансирования проектов и управления людьми. Наши основные функции включают в себя ресурсы, прогнозирование, выставление счетов, расписания, расходы, управление проектами, сжигание проектов и бронирование отпусков. Projectworks специально разработан для фирм-разработчиков программного обеспечения, архитекторов, инженеров и консультантов по управлению.

Веб-сайт: projectworks.io

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