Mission-X — это универсальная система управления проектами нового поколения, которая оптимизирует и автоматизирует каждый аспект проектного бизнеса. От предложений, планирования, составления бюджета, выделения ресурсов, отслеживания времени и отпусков и даже выставления счетов и финансовой отчетности. Mission-X может масштабироваться от одного человека над одним проектом до управления десятками тысяч проектов для таких компаний, как Grant Thornton.

Веб-сайт: missionx.ai

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