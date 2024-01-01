missionX

missionX

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Веб-сайт: missionx.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Mission-X — это универсальная система управления проектами нового поколения, которая оптимизирует и автоматизирует каждый аспект проектного бизнеса. От предложений, планирования, составления бюджета, выделения ресурсов, отслеживания времени и отпусков и даже выставления счетов и финансовой отчетности. Mission-X может масштабироваться от одного человека над одним проектом до управления десятками тысяч проектов для таких компаний, как Grant Thornton.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: missionx.ai

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