MIND ERP, созданная профессионалами с более чем 20-летним опытом работы в крупных проектах управления и ERP, доминирует на всем цикле разработки ИТ-проектов, от технико-экономического обоснования до предоставления решений, интегрированных в бизнес-процессы. Мы предлагаем MindERP, комплексное программное обеспечение для управления бизнесом, представляющее собой ERP, которое также имеет функции CRM, электронных закупок, электронной коммерции и портала заказов на продажу, все на одной платформе и решение, разработанное экспертами, что делает бизнес компании уникальной. опыт. Кроме того, мы также предоставляем SAF - систему финансовой поддержки, которая облегчает использование отчетности компаний без необходимости установки различных программ или лицензий, легко интегрируется с другими ERP-системами, что упрощает финансовые процессы, такие как авансирование и контроль авторизации. платежей (юридических процессов, налогов, фрахта, командировочных расходов и т. д.) и выдачи вторых экземпляров счетов. Мы также предлагаем консультации по крупным ERP-системам на рынке с профессионалами, имеющими большой опыт в области контроля и финансирования процессов, промышленного управления и логистики. В рамках аутсорсинговой деятельности мы также предоставляем поддержку оборудования и программного обеспечения, планирование среды, размещение центров обработки данных, хостинг веб-сайтов и электронную почту.

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