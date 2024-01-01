MindERP

MindERP

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Веб-сайт: itwsgroup.com

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MIND ERP, созданная профессионалами с более чем 20-летним опытом работы в крупных проектах управления и ERP, доминирует на всем цикле разработки ИТ-проектов, от технико-экономического обоснования до предоставления решений, интегрированных в бизнес-процессы. Мы предлагаем MindERP, комплексное программное обеспечение для управления бизнесом, представляющее собой ERP, которое также имеет функции CRM, электронных закупок, электронной коммерции и портала заказов на продажу, все на одной платформе и решение, разработанное экспертами, что делает бизнес компании уникальной. опыт. Кроме того, мы также предоставляем SAF - систему финансовой поддержки, которая облегчает использование отчетности компаний без необходимости установки различных программ или лицензий, легко интегрируется с другими ERP-системами, что упрощает финансовые процессы, такие как авансирование и контроль авторизации. платежей (юридических процессов, налогов, фрахта, командировочных расходов и т. д.) и выдачи вторых экземпляров счетов. Мы также предлагаем консультации по крупным ERP-системам на рынке с профессионалами, имеющими большой опыт в области контроля и финансирования процессов, промышленного управления и логистики. В рамках аутсорсинговой деятельности мы также предоставляем поддержку оборудования и программного обеспечения, планирование среды, размещение центров обработки данных, хостинг веб-сайтов и электронную почту.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: itwsgroup.com

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Альтернативы

Workday

Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

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Acumatica

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Avenue

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Gestão DS

gestaods.com.br

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