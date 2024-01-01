Plotch

Plotch

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Веб-сайт: plotch.ai

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Plotch — это ERP-система электронной коммерции на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса по всему миру. Plotch — это полностью специализированная технологическая платформа, обеспечивающая автоматизацию с использованием искусственного интеллекта для онлайн-бизнеса и удовлетворяющая все потребности бизнеса электронной коммерции. Plotch объединяет все инструменты и интеграции. Plotch также помещает уровень искусственного интеллекта во все процессы и аналитику, чтобы обеспечить автоматизацию, рост и обработку исключений. Если вы владелец бизнеса, это самое простое и в то же время самое мощное программное обеспечение для электронной коммерции, доступное для операций электронной коммерции. Ниже приведены некоторые ключевые преимущества использования Plotch: * Простой - простой в эксплуатации * Комплексный подход – все в одном месте. * Масштабируемость — легко масштабировать Ниже приведены решения, доступные в Plotch: а. Запустить интернет-магазин электронной коммерции б. Запустите мобильное приложение для электронной коммерции в. Запуск онлайн-торговых площадок д. Запускайте омниканальные офлайн-магазины е. Управление инвентарем
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: plotch.ai

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