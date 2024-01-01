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Plotch — это ERP-система электронной коммерции на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса по всему миру. Plotch — это полностью специализированная технологическая платформа, обеспечивающая автоматизацию с использованием искусственного интеллекта для онлайн-бизнеса и удовлетворяющая все потребности бизнеса электронной коммерции.
Plotch объединяет все инструменты и интеграции. Plotch также помещает уровень искусственного интеллекта во все процессы и аналитику, чтобы обеспечить автоматизацию, рост и обработку исключений. Если вы владелец бизнеса, это самое простое и в то же время самое мощное программное обеспечение для электронной коммерции, доступное для операций электронной коммерции.
Ниже приведены некоторые ключевые преимущества использования Plotch:
* Простой - простой в эксплуатации
* Комплексный подход – все в одном месте.
* Масштабируемость — легко масштабировать
Ниже приведены решения, доступные в Plotch:
а. Запустить интернет-магазин электронной коммерции
б. Запустите мобильное приложение для электронной коммерции
в. Запуск онлайн-торговых площадок
д. Запускайте омниканальные офлайн-магазины
е. Управление инвентарем
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