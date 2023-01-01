Облачная ERP-система нового поколения Xledgers оптимизирует процессы бухгалтерского учета за счет автоматизации процессов AP, AR и кассира. Акцент на автоматизацию и интеллектуальный сбор данных обеспечивает создание отчетов в режиме реального времени, превосходный управленческий контроль и более быстрое принятие решений. Xledger — это настоящее облачное решение SaaS. Благодаря мультитенантному решению все наши клиенты размещаются на одном базовом экземпляре программного обеспечения, что дает преимущества мгновенных обновлений и низкую совокупную стоимость владения.

Веб-сайт: xledger.net

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