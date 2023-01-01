WebCatalog
Xledger

Xledger

xledger.net

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Xledger в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Облачная ERP-система нового поколения Xledgers оптимизирует процессы бухгалтерского учета за счет автоматизации процессов AP, AR и кассира. Акцент на автоматизацию и интеллектуальный сбор данных обеспечивает создание отчетов в режиме реального времени, превосходный управленческий контроль и более быстрое принятие решений. Xledger — это настоящее облачное решение SaaS. Благодаря мультитенантному решению все наши клиенты размещаются на одном базовом экземпляре программного обеспечения, что дает преимущества мгновенных обновлений и низкую совокупную стоимость владения.

Веб-сайт: xledger.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Xledger, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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