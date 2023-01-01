Bnody — это пакет программного обеспечения для лучшей организации и управления вашей компанией. Bnody ERP — это передовое программное решение ERP, которое настраивает и организует основные изменения в процессе координации с технологиями, ресурсами и активами предприятия, включая отличное программное обеспечение ERP. Наши функции Business Cloud поддерживают каждый этап ваших бизнес-процессов — от продаж и покупок до движения денежных средств, НДС и отчетности.

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