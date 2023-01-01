Воплотите свою бизнес-идею в жизнь. Универсальное программное обеспечение для бизнес-планирования, которое поможет вам превратить вашу замечательную идею в успешный бизнес.

Веб-сайт: ideabuddy.com

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