Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Sling — это бесплатное и простое в использовании программное обеспечение для составления и планирования смен сотрудников, которое помогает вашему бизнесу управлять сменами и общаться с сотрудниками.

Веб-сайт: getsling.com

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