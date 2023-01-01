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Sling

Sling

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getsling.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Sling — это бесплатное и простое в использовании программное обеспечение для составления и планирования смен сотрудников, которое помогает вашему бизнесу управлять сменами и общаться с сотрудниками.

Веб-сайт: getsling.com

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