ShiftPro — это платформа управления сменами сотрудников для вашего бизнеса. Он предоставляет вам единую платформу для всех ваших потребностей в планировании смен — от определения часов смены до автоматизации ротации смен.

Веб-сайт: shiftpro.io

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