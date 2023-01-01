WebCatalog
ShiftPro

ShiftPro

shiftpro.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ShiftPro в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ShiftPro — это платформа управления сменами сотрудников для вашего бизнеса. Он предоставляет вам единую платформу для всех ваших потребностей в планировании смен — от определения часов смены до автоматизации ротации смен.

Веб-сайт: shiftpro.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ShiftPro, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Sling

Sling

getsling.com

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

Aladtec

Aladtec

aladtec.com

Smart Workforce

Smart Workforce

smartworkforce.co.uk

When I Work

When I Work


Bizimply

Bizimply

bizimply.com

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

FiXi

FiXi

fixionline.com

Shiftboard SchedulePro

Shiftboard SchedulePro

scheduleproweb.com

Evolia

Evolia

evolia.com

Shiftbase

Shiftbase

shiftbase.com

Yell.com

Yell.com

yell.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности