Управляйте всеми своими потребностями в управлении конкуренцией в одной простой в использовании системе. Игроки, команды, финансы, планирование, предпочтения, управление ресурсами.

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