Rise — это система онлайн-обучения, которая понравится вашим сотрудникам. Это универсальная система, благодаря которой обучение легко создавать, его приятно проходить и им легко управлять.

Веб-сайт: rise.com

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