Простая CRM и автоматизация продаж для небольших команд. Wobaka — это универсальный инструмент CRM и автоматизации продаж, который позволяет легко управлять контактами, обмениваться электронной почтой и автоматизировать работу с клиентами, не теряя при этом рассудка.

Веб-сайт: wobaka.com

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