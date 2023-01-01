Mately — это простой инструмент, который помогает отдельным людям и небольшим командам управлять своими контактами. Наша миссия — предложить командам возможность использовать свой самый большой актив — свои контакты — с помощью простого и удобного в использовании приложения. Наша цель — стать эталонным решением как для людей, которым нужна персональная CRM, так и для команд, которым необходимо работать с большим количеством контактов (стартапы, инвесторы, HR/рекрутеры, продавцы, PR/маркетинговые/ивент-менеджеры и т. д.).

Веб-сайт: mately.io

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