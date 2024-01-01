WebCatalog

PR.co

PR.co

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pr.co

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pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и позволяют любому заинтересованному лицу, от журналистов до инвесторов, легко связаться с вашим брендом. Наше программное обеспечение помогает командам по связям с общественностью публиковать новости (CMS), управлять контактами (PR CRM), отправлять отслеживаемые электронные письма (распространение), управлять сложными редакционными рабочими процессами (платформа для совместной работы), проводить и транслировать виртуальные мероприятия, а также увеличивать входящий PR. pr.co является предпочтительным выбором для социально ответственных брендов и B Corps: мы гордимся тем, что сотрудничаем с WeTransfer, Shimano, Dolby, VanMoof, Ace and Tate и Doctors Without Borders. Мы предлагаем наши услуги бесплатно для НПО.

Категории:

Business
Online Newsroom Software
PR CRM Software
Press Release Distribution Software

Веб-сайт: pr.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PR.co, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

3BL Media

3BL Media

3blmedia.com

PR Wire Pro

PR Wire Pro

prwirepro.com

The CyberWire

The CyberWire

thecyberwire.com

Faselis Growth

Faselis Growth

faselisgrowth.com

PressPog

PressPog

presspog.com

FinanceWire

FinanceWire

financewire.com

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