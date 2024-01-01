pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и позволяют любому заинтересованному лицу, от журналистов до инвесторов, легко связаться с вашим брендом. Наше программное обеспечение помогает командам по связям с общественностью публиковать новости (CMS), управлять контактами (PR CRM), отправлять отслеживаемые электронные письма (распространение), управлять сложными редакционными рабочими процессами (платформа для совместной работы), проводить и транслировать виртуальные мероприятия, а также увеличивать входящий PR. pr.co является предпочтительным выбором для социально ответственных брендов и B Corps: мы гордимся тем, что сотрудничаем с WeTransfer, Shimano, Dolby, VanMoof, Ace and Tate и Doctors Without Borders. Мы предлагаем наши услуги бесплатно для НПО.

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