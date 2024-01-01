WebCatalog

PersistIQ

PersistIQ

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: persistiq.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PersistIQ в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отправлять персонализированные информационные письма, автоматизировать последующие действия и назначать больше встреч. Платформа PersistIQ для работы с продажами включает в себя: * Многоканальные последовательности работы с клиентами: электронная почта, звонки, связь с Linkedin и задачи * Поиск потенциальных клиентов: находите проверенные электронные письма для создания списков потенциальных клиентов * Call Dialer: звоните потенциальным клиентам внутри PersistIQ, используйте местные телефонные номера и сохраняйте вызовы записи * Триггеры автоматизации: запуск информационных кампаний на основе открытий электронной почты, ответов и данных CRM * Расширение Gmail: шаблоны электронной почты, уведомления, кампании и профили потенциальных клиентов внутри Gmail * Аналитика: A/B-тестирование, анализ настроений ответов и отчеты * Команда Совместная работа: общие шаблоны, групповая отчетность и управление пользователями. * Интеграция: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce и Zapier. Варианты использования: * Исходящие продажи: находите электронные письма потенциальных клиентов и автоматизируйте персонализированные исходящие кампании в большом масштабе. * Входящие продажи: автоматизируйте последующие действия с помощью входящие лиды позволяют заключить больше сделок * Рекрутинг: обращайтесь к потенциальным кандидатам на работу.

Категории:

Business
Программное обеспечение для автоматического дозвона
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты
Программное обеспечение для отслеживания исходящих звонков
Программное обеспечение для взаимодействия с продавцами
Другое программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов

Веб-сайт: persistiq.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PersistIQ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

JustCall

JustCall

justcall.io

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

Bigin

bigin.com

CallRail

CallRail

callrail.com

Вам также может понравиться

Klenty

Klenty

klenty.com

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Oliverlist

Oliverlist

oliverlist.com

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Overloop

Overloop

overloop.com

Findymail

Findymail

findymail.com

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Uptics

Uptics

uptics.io

lemlist

lemlist

lemlist.com

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

SalesBlink

SalesBlink

salesblink.io

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.