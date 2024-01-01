PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отправлять персонализированные информационные письма, автоматизировать последующие действия и назначать больше встреч. Платформа PersistIQ для работы с продажами включает в себя: * Многоканальные последовательности работы с клиентами: электронная почта, звонки, связь с Linkedin и задачи * Поиск потенциальных клиентов: находите проверенные электронные письма для создания списков потенциальных клиентов * Call Dialer: звоните потенциальным клиентам внутри PersistIQ, используйте местные телефонные номера и сохраняйте вызовы записи * Триггеры автоматизации: запуск информационных кампаний на основе открытий электронной почты, ответов и данных CRM * Расширение Gmail: шаблоны электронной почты, уведомления, кампании и профили потенциальных клиентов внутри Gmail * Аналитика: A/B-тестирование, анализ настроений ответов и отчеты * Команда Совместная работа: общие шаблоны, групповая отчетность и управление пользователями. * Интеграция: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce и Zapier. Варианты использования: * Исходящие продажи: находите электронные письма потенциальных клиентов и автоматизируйте персонализированные исходящие кампании в большом масштабе. * Входящие продажи: автоматизируйте последующие действия с помощью входящие лиды позволяют заключить больше сделок * Рекрутинг: обращайтесь к потенциальным кандидатам на работу.

Категории :

Веб-сайт: persistiq.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PersistIQ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.