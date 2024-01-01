WebCatalog

Overloop

Overloop

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Веб-сайт: overloop.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетая холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, заключайте больше сделок! Создание списка и управление контактами: - Поиск электронной почты - Расширение Chrome - Импорт из LinkedIn - Импорт CSV - Настраиваемые поля - Управление исходящими контактами: - Многоканальные кампании - Холодные электронные письма - Автоматизация LinkedIn - Телефонные звонки - Шаблоны и переменные - Ветки электронной почты - Электронная почта Отслеживание продуктивности продаж: - Сделки и конвейеры - Рабочие процессы - Управление задачами - Входящие беседы - Совместная работа - Интеграция и синхронизация

Категории:

Business
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты
Программное обеспечение для взаимодействия с продавцами
Программное обеспечение для электронного маркетинга

Веб-сайт: overloop.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Overloop, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Pipedrive

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Odoo

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