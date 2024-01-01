Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетая холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, заключайте больше сделок! Создание списка и управление контактами: - Поиск электронной почты - Расширение Chrome - Импорт из LinkedIn - Импорт CSV - Настраиваемые поля - Управление исходящими контактами: - Многоканальные кампании - Холодные электронные письма - Автоматизация LinkedIn - Телефонные звонки - Шаблоны и переменные - Ветки электронной почты - Электронная почта Отслеживание продуктивности продаж: - Сделки и конвейеры - Рабочие процессы - Управление задачами - Входящие беседы - Совместная работа - Интеграция и синхронизация

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Веб-сайт: overloop.com

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