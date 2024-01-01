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SmartReach.io

SmartReach.io

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Веб-сайт: smartreach.io

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SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения автоматически из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данные о ваших потенциальных клиентах из вашей CRM с вашими кампаниями с помощью автоматизации рабочих процессов, а также дает вам возможность добавлять потенциальных клиентов из поиска Linkedin через расширение ProspectDaddy. Помимо этого, он также может автоматически синхронизировать всю активность электронной почты ваших потенциальных клиентов с вашими CRM посредством автоматизации рабочих процессов. Таким образом, это сокращает ручные усилия, затрачиваемые вашим отделом продаж, и увеличивает их пропускную способность для заключения большего количества сделок. Уникальные функции SmartReach.io - Общий почтовый ящик группы для улучшения совместной работы в команде, категоризация потенциальных и не потенциальных клиентов и отчет о настроении ответов - Многоканальный охват через такие каналы, как Linkedin, электронная почта, WhatsApp, SMS и звонки - Прямая интеграция с расширением Chrome ProspectDaddy для привлечения потенциальных клиентов электронная почта из Linkedin — встроенная интеграция с такими CRM, как Hubspot, Pipedrive, Zoho и Salesforce, а также автоматизация рабочих процессов для добавления потенциальных клиентов непосредственно в кампании smartreach.io. - Интеграция с другими CRM через Zapier. - Автоматизация отслеживания до ответа и усовершенствованный алгоритм отправки, похожий на человеческий. - Оптимизируйте доставку ваших электронных писем в почтовый ящик с помощью встроенных бесплатных проверок электронной почты, плавного запуска электронной почты и отчетов о настройке доставляемости электронной почты. - Персонализируйте свои электронные письма с помощью программируемых условий. - Расширенные командные функции, которые помогут вам сотрудничать с вашей командой. - Функции агентства, которые помогают плавно переключаться между разными клиентами. - Отслеживайте всю активность электронной почты, получайте подробную аналитику и загружаемые отчеты. - Синхронизируйте действия электронной почты с вашей CRM с помощью автоматизации рабочих процессов.

Категории:

Business
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты
Программное обеспечение для взаимодействия с продавцами

Веб-сайт: smartreach.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SmartReach.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

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Bigin

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