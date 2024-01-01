SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения автоматически из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данные о ваших потенциальных клиентах из вашей CRM с вашими кампаниями с помощью автоматизации рабочих процессов, а также дает вам возможность добавлять потенциальных клиентов из поиска Linkedin через расширение ProspectDaddy. Помимо этого, он также может автоматически синхронизировать всю активность электронной почты ваших потенциальных клиентов с вашими CRM посредством автоматизации рабочих процессов. Таким образом, это сокращает ручные усилия, затрачиваемые вашим отделом продаж, и увеличивает их пропускную способность для заключения большего количества сделок. Уникальные функции SmartReach.io - Общий почтовый ящик группы для улучшения совместной работы в команде, категоризация потенциальных и не потенциальных клиентов и отчет о настроении ответов - Многоканальный охват через такие каналы, как Linkedin, электронная почта, WhatsApp, SMS и звонки - Прямая интеграция с расширением Chrome ProspectDaddy для привлечения потенциальных клиентов электронная почта из Linkedin — встроенная интеграция с такими CRM, как Hubspot, Pipedrive, Zoho и Salesforce, а также автоматизация рабочих процессов для добавления потенциальных клиентов непосредственно в кампании smartreach.io. - Интеграция с другими CRM через Zapier. - Автоматизация отслеживания до ответа и усовершенствованный алгоритм отправки, похожий на человеческий. - Оптимизируйте доставку ваших электронных писем в почтовый ящик с помощью встроенных бесплатных проверок электронной почты, плавного запуска электронной почты и отчетов о настройке доставляемости электронной почты. - Персонализируйте свои электронные письма с помощью программируемых условий. - Расширенные командные функции, которые помогут вам сотрудничать с вашей командой. - Функции агентства, которые помогают плавно переключаться между разными клиентами. - Отслеживайте всю активность электронной почты, получайте подробную аналитику и загружаемые отчеты. - Синхронизируйте действия электронной почты с вашей CRM с помощью автоматизации рабочих процессов.

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Веб-сайт: smartreach.io

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