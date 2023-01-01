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Bixpand

Bixpand

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Веб-сайт: bixpand.ai

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Bixpand.com — самая быстрорастущая платформа для ускорения продаж для малого и среднего бизнеса. Он прост в использовании, готов к работе с мобильными устройствами и универсален для малого и среднего бизнеса. Bixpand.com — это 100% бесплатная CRM с неограниченным количеством контактов и лучшими инструментами автоматизации CRM-маркетинга. Для кампаний по электронной почте существует более 60+ готовых шаблонов электронных писем, доступных бесплатно, для всех видов продуктов и услуг. Отслеживание кампаний по электронной почте и текстовым сообщениям, а также автоматизированный маркетинг по электронной почте помогают создавать лучшие маркетинговые кампании по электронной почте и кампании текстового маркетинга для бизнеса. Bixpand.com интегрируется с другими компаниями электронного маркетинга для доставки электронной почты и автоматизации. Bixpand.com находит потенциальных клиентов в Интернете, собирает потенциальных клиентов из маркетинговых кампаний, предоставляет современный набор инструментов для отдела продаж для конвертации потенциальных клиентов в клиентов, повышает производительность ваших отделов продаж, автоматизирует и отслеживает маркетинговые кампании, дает ценную информацию, улучшает онлайн-репутацию вашего бизнеса и расширяет возможности предприятия, чтобы добиться большего объема продаж. Bixpand.com имеет набор инструментов для продаж для входящего и исходящего маркетинга >> Деловые звонки, заметки, диспетчер задач, электронные письма, текстовые сообщения, помощник по мероприятиям/встречам, документация по продажам, управление конвейером сделок, чат, отзывы клиентов, график действий, интеграция и многое другое, чтобы выиграть больше сделок.

Веб-сайт: bixpand.ai

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