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Pepper Cloud

Pepper Cloud

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Веб-сайт: peppercloud.com

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Pepper Cloud — это простая в использовании универсальная CRM-система для продаж для малых и средних предприятий. Pepper Cloud CRM помогает малым и средним предприятиям беспрепятственно управлять потенциальными клиентами, возможностями продаж, взаимодействием с клиентами и прогнозированием доходов. Pepper Cloud полностью интегрирован с WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp и многими другими инструментами. С Pepper Cloud вам не нужно управлять данными о продажах в нескольких таблицах Excel, телефонных сообщениях или электронных письмах. CRM предоставляет вам единую платформу, с помощью которой вы можете управлять своими продажами и клиентами.

Веб-сайт: peppercloud.com

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