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Mekari Qontak

Mekari Qontak

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Веб-сайт: qontak.com

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Qontak от Mekari — ведущий и экспертный поставщик корпоративных технологий Omnichannel CRM, использующих масштабируемую технологию API. Qontak, построенный на модели SaaS, позволяет предприятиям быстро увеличивать свои продажи, обслуживание клиентов и операции. Наши решения расширяют возможности бизнеса, используя WhatsApp и Instagram, социальные сети, электронную коммерцию, голосовые звонки, ключевые показатели эффективности и офлайн-деятельность в рамках единой технологии SaaS CRM. Благодаря набору технологий, сертифицированных по стандарту ISO, наши решения используются банками, транснациональными корпорациями, государственными предприятиями и малыми и средними предприятиями. Qontak — это официальный партнер WhatsApp Business API и Instagram API первого уровня в мире. Ускорьте свои продажи и обслуживание клиентов уже сегодня.

Веб-сайт: qontak.com

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