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Salesboom

Salesboom

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Веб-сайт: salesboom.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Работайте усерднее и умнее с облачными продажами и CRM Salesboom. 20 лет работы в качестве пионера и лидера в области облачного CRM и программного обеспечения для автоматизации продаж как услуги. База данных клиентов Управление воронкой продаж Лиды, контакты, учетные записи, возможности, кампании, котировки Оповещения в реальном времени Сценарии продаж из Outlook в CRM и из GMail в CRM Подсчет потенциальных клиентов, учетных записей и возможностей Капельные кампании Рабочий процесс Настраиваемые отчеты, аналитика и информационные панели Настраиваемые веб-формы Опросы Мобильные продажи API приложений для iOS и Android и интеграция с Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe и многими другими. Мы делаем продажи лучше с помощью простых в использовании, но полностью настраиваемых облачных решений для продаж, которые позволяют вам быть в курсе информации о клиентах в режиме реального времени. Вы получаете систему, созданную для вас. Мы настраиваем CRM, внедряем и обучаем пользователей с помощью наших собственных профессиональных услуг. Мы также создаем для вас настройку и интеграцию. Новые мобильные приложения для iOS и Android. Создавайте контакты и сохраняйте электронные письма в своих контактах из своей учетной записи электронной почты с помощью новых подключаемых модулей электронной почты для Microsoft 365 Outlook и Gmail. Мы объединяем все ваши продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, расчет стоимости и наличные в одной простой платформе, которая предварительно интегрирована и полностью настраивается бизнес-пользователями без необходимости кода, с легкостью «укажи и щелкни». Идеально подходит как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий.

Веб-сайт: salesboom.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Salesboom, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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