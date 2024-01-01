WebCatalog

haeppie

haeppie

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Веб-сайт: haeppie.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, где можно заключить больше сделок за считанные секунды. Ускорьте циклы продаж от холодного охвата до регистрации, централизуя путь покупателя с помощью одной ссылки. Полная интеграция с вашей CRM (Hubspot, Pipedrive) делает работу с haeppie довольно быстрой и простой для всех. Делитесь информацией о последующих действиях после демонстрации, адаптации или сделке одним щелчком мыши и интегрируйте все существующие материалы из инструментов, которые вы уже используете.

Категории:

Business
Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта
Программное обеспечение для цифровых торговых залов

Веб-сайт: haeppie.com

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Альтернативы

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hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Cloze

Cloze

cloze.com

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Gong.io

Gong.io

gong.io

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

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Zoho CRM Plus

zoho.com

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Drift

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oppwiser

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