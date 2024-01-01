Программное обеспечение для цифровых торговых залов - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для цифровых торговых залов предоставляет специалистам по продажам цифровую платформу для работы с клиентами, предназначенную для обмена соответствующими маркетинговыми материалами, общения с клиентами в режиме реального времени и создания персонализированных предложений для потенциальных покупателей. Эти решения устраняют любые потенциальные трудности для покупателей и позволяют отделам продаж оптимизировать процессы создания предложений, консолидируя всю необходимую информацию в одном доступном месте. На цифровом портале клиенты имеют возможность задавать вопросы о конкретном контенте, подписывать предложения, а продавцы могут отслеживать взаимодействие клиентов с контентом, предоставляя представление об эффективности различных материалов.
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Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
Recapped
recapped.io
Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...
Twig
twig.so
Twig AI читает, анализирует и записывает ответы на запросы клиентов из справочной документации, частных источников данных и прошлых заявок в службу поддержки.
DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.
DealLab
deallab.io
DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые исчезли. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и пр...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Dealintent
dealintent.com
Dealintent использует искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя и создать персонализированные цифровые комнаты продаж, которые вызывают интерес покупателей и определяют сделки с высоким намерением в вашей воронке продаж.
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon — это песочница для покупок в режиме реального времени, которая привносит человеческое взаимодействие в современный шопинг посредством персональной прямой трансляции по требованию.
Heybase
heybase.io
Heybase — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое предоставляет общие пространства для совместной работы, где продавцы могут создавать персонализированные условия для покупателей и общаться с потенциальными покупателями в едином цифровом месте. Продавцы могут встраивать перс...
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
Paage
paage.io
Paage.io используется тысячами AE для более быстрого закрытия сделок. Все начинается с «Paage», представляющей собой мини-целевую страницу, которой вы можете поделиться со своим покупателем, и которая включает в себя все ресурсы, которые ему понадобятся для внутреннего продвижения. Вместо длинных эл...
envivo.io
envivo.io
envivo — это цифровой ускоритель продаж, который позволяет предприятиям легко персонализировать предложения потенциальным клиентам, создавая привлекательную среду между покупателем и продавцом. envivo помогает вам использовать возможности от лида до сделки, все в одном месте, при этом легко интегрир...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — это «торговый зал», позволяющий командам по продажам (продажам и работе с клиентами) более эффективно сотрудничать со своими клиентами в рамках общего проектного пространства (интегрированного с вашей CRM). Возможности (новые учетные записи или расширение) закрываются на 25% быстрее и стан...
haeppie
haeppie.com
haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, где можно заключить больше с...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.
Klyck.io
klyck.io
Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, ден...
GetAccept
getaccept.com
С легкостью удовлетворите свои потребности в цифровых продажах с помощью нашего универсального программного обеспечения! Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня и заключайте сделки быстрее.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...