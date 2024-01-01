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Katalyz

Katalyz

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Веб-сайт: katalyz.co

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Katalyz — это «торговый зал», позволяющий командам по продажам (продажам и работе с клиентами) более эффективно сотрудничать со своими клиентами в рамках общего проектного пространства (интегрированного с вашей CRM). Возможности (новые учетные записи или расширение) закрываются на 25% быстрее и становятся более предсказуемыми, избегая при этом неэффективных циклов электронной почты, пропущенных сроков и хаотичной CRM.

Категории:

Business
Программное обеспечение для цифровых торговых залов

Веб-сайт: katalyz.co

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