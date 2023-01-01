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Rolldog CRM

Rolldog CRM

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Веб-сайт: rolldog.com

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Rolldog — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), объединяющее в себе все преимущества обеспечения продаж. Rolldog помогает компаниям управлять отношениями с клиентами, одновременно активно отслеживая и оценивая потенциальных клиентов и возможности, которые помогают увеличить доходы, повысить продажи и эффективность маркетинга. Rolldog также предлагает набор решений, связанных с CRM, включая модуль управления потенциальными клиентами и возможностями, призванный помочь компаниям, уже использующим CRM, радикально улучшить способы их квалификации, управления, оценки и закрытия возможностей - все это можно настроить индивидуально для каждого бизнеса и их потребности. Именно способность Rolldog помочь определить возможности и управлять ими от «от начала до закрытия» действительно отличает нас.

Веб-сайт: rolldog.com

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