Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Centrium CRM в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Простое программное обеспечение CRM для вашего бизнеса. Centrium поможет вам и вашей команде управлять контактами, закрывать сделки и отслеживать необходимую работу.

Веб-сайт: centriumcrm.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Centrium CRM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.