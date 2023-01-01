SalezShark — это платформа нового поколения, которая стимулирует продажи и маркетинговые усилия предприятий. Его «Облако отношений» выделяет его среди переполненного традиционного рынка CRM, который просто предлагает оперативную автоматизацию процессов продаж, оставляя продавцам прилагать много усилий для ввода данных и подачи информации. Облако отношений SalezShark создает интеллектуальную сеть взаимоотношений, позволяющую упростить и ускорить связь с потенциальными клиентами; знать их личностные качества, чтобы они были оснащены знаниями о клиентах, чтобы лучше искать и развивать отношения с клиентами. SalezShark создает убедительный фактор для продавцов и дает им повод полюбить платформу CRM.

Веб-сайт: salezshark.com

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