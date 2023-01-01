Smarty CRM
crm.smartysoftware.net
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Smarty CRM в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: crm.smartysoftware.net
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Smarty CRM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Agile CRM
my.agilecrm.com
Oorwin
app.oorwin.com
Hubspot
app.hubspot.com
Creatio
creatio.com
Vtiger
vtiger.com
LeadSquared
login.leadsquared.com
OnePage CRM
secure.onepagecrm.com
BenchmarkONE
app.hatchbuck.com
Simply CRM
auth.simply-crm.com
Pipeliner CRM
crm.pipelinersales.com
1CRM
1crm.com
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com