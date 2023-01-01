WebCatalog
Smarty CRM

Smarty CRM

crm.smartysoftware.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Smarty CRM в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Smarty CRM представляет собой комплексный пакет управления взаимоотношениями с клиентами, продажами и маркетингом, который идеально настроен для того, чтобы помочь малому бизнесу расти и процветать.

Веб-сайт: crm.smartysoftware.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Smarty CRM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Agile CRM

Agile CRM

my.agilecrm.com

Oorwin

Oorwin

app.oorwin.com

Hubspot

Hubspot

app.hubspot.com

Creatio

Creatio

creatio.com

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

LeadSquared

LeadSquared

login.leadsquared.com

OnePage CRM

OnePage CRM

secure.onepagecrm.com

BenchmarkONE

BenchmarkONE

app.hatchbuck.com

Simply CRM

Simply CRM

auth.simply-crm.com

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

crm.pipelinersales.com

1CRM

1CRM

1crm.com

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности