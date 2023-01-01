Second CRM — это отмеченное наградами решение для автоматизации бизнеса, созданное для того, чтобы сделать предприятия малого и среднего бизнеса прибыльными за счет автоматизации их бизнес-операций с использованием Интернета и мобильных технологий. Второй CRM направлен на улучшение продаж и маркетинга, поддержки клиентов и операций. Second CRM легко адаптируется к большинству бизнес-сред, предлагая гибкое, экономичное и простое в использовании приложение. Вторая CRM обеспечивает единое представление о взаимодействии с клиентами в рамках продаж, маркетинга, поддержки и бэкэнд-операций. Второе CRM снижает рабочую нагрузку и ускоряет рост, позволяя компаниям сосредоточить 100% своей энергии на том, что имеет значение — на клиентах.

Веб-сайт: secondcrm.com

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