WebCatalog
Happliee

Happliee

happilee.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Happliee в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Занимайтесь маркетингом в WhatsApp. Увеличьте продажи в 3 раза! Познакомьтесь с нашим собственным Happilee, вашим комплексным бизнес-решением для WhatsApp. Happilee создан, чтобы помочь вашему бизнесу путем автоматизации общения с клиентами, привлечения новых потенциальных клиентов, улучшения взаимодействия с клиентами и увеличения ваших продаж и доходов.

Веб-сайт: happilee.io

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