BoldDesk — это современное программное обеспечение для оформления заявок в службу поддержки, позволяющее управлять электронной почтой поддержки, автоматизировать повторяющиеся задачи и улучшить качество обслуживания клиентов.

Веб-сайт: bolddesk.com

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