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Osmos Sales CRM

Osmos Sales CRM

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Веб-сайт: osmoscloud.com

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Osmos Cloud — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом (ERP), интегрированное с разделом управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и отчетности, который включает бухгалтерский учет (BI) для владельцев микро- и малого бизнеса.

Веб-сайт: osmoscloud.com

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