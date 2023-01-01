Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые исчезли. ‍ Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и продавцы наконец узнают, существует ли еще возможность. Команды по продажам и работе с клиентами всех размеров выбирают Valuecase, чтобы привлекать клиентов, упрощать совместную работу и находить ранее невиданные идеи. Документы? Планы совместных действий? Рекламные ролики? С Valuecase все они собраны в одном красивом пространстве, которым потенциальные клиенты могут поделиться одним щелчком мыши. От первого контакта с вашим продуктом до продажи, внедрения и многого другого.

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