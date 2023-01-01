WebCatalog

Valuecase

Valuecase

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: valuecase.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые исчезли. ‍ Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и продавцы наконец узнают, существует ли еще возможность. Команды по продажам и работе с клиентами всех размеров выбирают Valuecase, чтобы привлекать клиентов, упрощать совместную работу и находить ранее невиданные идеи. Документы? Планы совместных действий? Рекламные ролики? С Valuecase все они собраны в одном красивом пространстве, которым потенциальные клиенты могут поделиться одним щелчком мыши. От первого контакта с вашим продуктом до продажи, внедрения и многого другого.

Категории:

Business
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software

Веб-сайт: valuecase.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Valuecase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Showpad

Showpad

showpad.com

Highspot

Highspot

highspot.com

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

Dubb

Dubb

dubb.com

Seismic

Seismic

seismic.com

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