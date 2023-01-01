Heybase — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое предоставляет общие пространства для совместной работы, где продавцы могут создавать персонализированные условия для покупателей и общаться с потенциальными покупателями в едином цифровом месте. Продавцы могут встраивать персонализированное обеспечение продаж с помощью редактора Drag & Drop, сотрудничать с покупателями и анализировать взаимодействие с покупателями с помощью Heybase.

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Веб-сайт: heybase.io

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