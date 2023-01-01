WebCatalog

Aligned

Aligned

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Веб-сайт: alignedup.com

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Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.

Веб-сайт: alignedup.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Aligned, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

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salesloft.com

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