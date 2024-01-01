DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электронной почте и устаревшие файлы. Оптимизируйте коммуникацию, чтобы заинтересованные стороны всегда были согласованы и подотчетны. Повышайте процент выигрышей и сокращайте время получения дохода между отделами продаж благодаря повышенной прозрачности сделок, передовым организационным практикам, четко разработанным следующим шагам и шаблонам планов совместных действий.

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