Составьте карту своих бизнес-идей, смоделируйте трафик и мгновенно увидите потенциальную прибыль. Посмотрите, как складываются все ваши цифры, используя различные коэффициенты конверсии, цены и затраты на продукты, объемы трафика, рейтинг кликов, расходы на рекламу, этапы воронки, расходы, комиссионные с продавцов, последующие действия по электронной почте и многое другое. GERU помогает вам сэкономить время и деньги, избежать дорогостоящих ошибок и найти способы оптимизировать воронку продаж для увеличения прибыли и масштабируемости.

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