Clovine
login.clovine.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Clovine в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: clovine.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Clovine, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
WorkSavi
app.worksavi.com
Tilvin
tilvin.com
TeamWave
app.teamwave.com
eSUB
app.esub.com
Social Shared
corporate.socialshared.net
Polydone
new.polydone.com
Caflou
app.caflou.com
Lawyaw
app.lawyaw.com
GreenLancer
app.greenlancer.com
Project First
projectfirstsoftware.com
JobTread
app.jobtread.com
Zenkit Projects
projects.zenkit.com