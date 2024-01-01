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Priceva

Priceva

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Веб-сайт: priceva.com

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Соответствие MAP и мониторинг цен конкурентов. Priceva помогает ритейлерам и брендам отслеживать цены, состояние запасов и скидки. 1. Сравните цены на идентичные продукты с ценами конкурентов практически в реальном времени. 2. Анализируйте данные по категориям, брендам, регионам в дашборде интерфейса. 3. Правила изменения цен для ритейлеров и оповещения о нарушениях MAP для брендов.

Веб-сайт: priceva.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Priceva, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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