Соответствие MAP и мониторинг цен конкурентов. Priceva помогает ритейлерам и брендам отслеживать цены, состояние запасов и скидки. 1. Сравните цены на идентичные продукты с ценами конкурентов практически в реальном времени. 2. Анализируйте данные по категориям, брендам, регионам в дашборде интерфейса. 3. Правила изменения цен для ритейлеров и оповещения о нарушениях MAP для брендов.

Веб-сайт: priceva.com

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