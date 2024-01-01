First Insight

First Insight

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Веб-сайт: firstinsight.com

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First Insight предлагает платформу принятия решений нового поколения, которая позволяет дизайнерам, продавцам, бренд-менеджерам, покупателям и маркетологам отвечать на ключевые вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день, привлекая потребителей к цифровым опросам, специально разработанным для розничной торговли. Лидеры розничной торговли используют платформу цифрового тестирования First Insight (InsightSUITE), чтобы обеспечить рост за счет получения выгоды от своих целевых клиентов. Наше решение собирает сторонние данные о клиентах и ​​объединяет их с искусственным интеллектом, чтобы воплотить финансовые цели в реальность. Почему «Первое понимание»? Модуль цифрового взаимодействия First Insight позволяет вам привлекать потенциальных клиентов, потребителей, клиентов и сотрудников с помощью простого и захватывающего пользовательского интерфейса на основе браузера. Это программное обеспечение «Голос клиента» собирает отзывы с помощью вопросов опроса, оценок настроений, оценок и открытых комментариев. Предприятия могут настроить взаимодействие с помощью собственного брендинга, стимулов и ссылок в рамках одной интегрированной платформы. Проверенные, перспективные и эффективные: алгоритмы InsightSUITE используют человеческие вычислительные и байесовские модели для минимизации количества ответов, необходимых для получения статистически достоверных результатов. Этот подход приводит к тому, что тесты становятся более точными, менее дорогими и быстрыми, чем другие методы исследования. Экспертная поддержка аккаунтов: менеджеры по работе с клиентами First Insight являются экспертами в сфере розничной торговли. Члены нашей команды обладают необходимыми навыками, чтобы помочь вам успешно ввести в эксплуатацию платформу InsightSUITE и минимизировать время окупаемости. Охват аналитиков/подтверждения: указан в качестве представителя поставщика в 2022 году. Руководство Gartner® Market Guide для приложений по оптимизации розничного ассортимента в мерчандайзинге, включено в издание Gartner 2021 года.
Категории:
Business
Программное обеспечение для планирования розничного ассортимента
Retail Pricing Software

Веб-сайт: firstinsight.com

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