Программное обеспечение для розничного ценообразования - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для розничного ценообразования позволяет компаниям определять, управлять и анализировать оптимальные стратегии ценообразования для своей продукции, повышая прибыльность, продажи и удержание клиентов. Используя искусственный интеллект (ИИ) и прогнозную аналитику, это программное обеспечение может рекомендовать лучшие цены на каждый продукт в зависимости от местоположения или сезона. Это также помогает оценить исторические и будущие последствия решений о ценообразовании, позволяя ритейлерам разрабатывать разумные стратегии ценообразования. Эти решения помогают создавать первоначальные прайс-листы и обеспечивать динамическое ценообразование с учетом местоположения магазина и демографических данных. Инструменты розничного ценообразования часто интегрируются с розничными POS-системами, системами управления розничной торговлей и программным обеспечением для розничных операций для сбора данных об изменениях цен. Кроме того, некоторые инструменты подключаются к ERP-системам, торговому программному обеспечению и платформам электронной коммерции для обновления цен в режиме реального времени.
Отправить новое приложение
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...
Priceva
priceva.com
Соответствие MAP и мониторинг цен конкурентов. Priceva помогает ритейлерам и брендам отслеживать цены, состояние запасов и скидки. 1. Сравните цены на идентичные продукты с ценами конкурентов практически в реальном времени. 2. Анализируйте данные по категориям, брендам, регионам в дашборде интерфей...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает профессионалам электронной коммер...
Disivo
disivo.com
Find the right price for your ecommerce products. Improve your ecommerce pricing strategy and let your margin grow. Utilize AI-based algorithms and customizable strategies to manage your product prices across your online stores. Monitor your competition.
Pricefy
pricefy.io
Start monitoring your competitor's prices with Pricefy, is so easy! Add your competitor URL and Pricefy will do the rest, extracting all available product data like image, price, stock/availability and currency. If you wont loose time adding all your competitors URLs just use the auto-matching featu...
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker is the best competitor monitoring tool that helps e-commerce retailers to keep an eye on competitors' prices, promotions and stock comparisons of their products and make better pricing decisions. How pricechecker helps retailers - Pricing History - Stock Tracking - Promotion Tracking - ...
First Insight
firstinsight.com
First Insight предлагает платформу принятия решений нового поколения, которая позволяет дизайнерам, продавцам, бренд-менеджерам, покупателям и маркетологам отвечать на ключевые вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день, привлекая потребителей к цифровым опросам, специально разработанным для р...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — единственное рабочее пространство для управления ассортиментом, которое позволяет розничным брендам применять ориентированный на потребителя подход к продуктовой стратегии и создавать больше продуктов, которые нравятся людям, и меньше тех, которые им не нравятся. Рабочее пространство M...
Peak
peak.ai
Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime — это ваше надежное и удобное SaaS-решение, тщательно разработанное владельцем интернет-магазина для таких владельцев интернет-магазинов, как вы. Это похоже на наличие дружелюбного цифрового помощника, который внимательно следит за вашим интернет-магазином и конкурентами и предоставляет...
SemanticForce
semanticforce.ai
SemanticForce — это унифицированная платформа для анализа медиа, электронной коммерции и обслуживания клиентов, основанная на глубоком семантическом и визуальном анализе. Наша концепция обзора рынка 360 градусов объединяет новости, социальные сети, обзоры, цены, рекламу и информацию об угрозах в рам...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов и решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с компаниями...
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимизируйте ценообразование и рекламные акции с помощью ParityDeals API Наш API предлагает доступ в режиме реального времени к нашей обширной базе данных цен с учетом местоположения, фестивалей и многого другого, что позволяет вам легко улучшить функциональность вашего продукта и предлагает польз...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — это программное обеспечение для оптимизации и управления ценами, используемое для расширенного ценообразования в различных отраслях. Этот инструмент помогает вам находить возможности улучшения цен, измерять эффективность цен и предоставляет четкий обзор влияния цен с течением времени с п...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve — это ваш штаб-квартира по ценообразованию в электронной коммерции. Мы помогаем предприятиям электронной коммерции понять своих конкурентов и использовать цену для повышения эффективности продаж. Наши клиенты доверяют BlackCurve отслеживание цен конкурентов, анализ цен и динамическое цено...
Prisync
prisync.com
Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры на высшем уровне, чтобы увеличить рост продаж и рентабельность в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на к...
Skuuudle
skuuudle.com
Разочарованы некачественными данными о ценах? Не терпите неоднородную и устаревшую информацию о конкурентах, спрятанную в блестящей приборной панели.