Project Management Institute

Project Management Institute

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pmi.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Project Management Institute в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

We advance careers, improve organizational success and further mature the profession of project management through our globally recognized standards, certifications, resources, tools, academic research, publications, professional development courses and networking opportunities.
Категории:
Business
Training & Development Companies

Веб-сайт: pmi.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Project Management Institute, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hone

Hone

honehq.com

SHRM

SHRM

shrm.org

Cognician

Cognician

cognician.com

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Вам также может понравиться

(ISC)2

(ISC)2

isc2.org

INE

INE

ine.com

Clover Learning

Clover Learning

cloverlearning.com

GoReact

GoReact

goreact.com

Birzeit University Portal

Birzeit University Portal

birzeit.edu

DeepDyve

DeepDyve

deepdyve.com

Burlington English

Burlington English

burlingtonenglish.com

HiMama Academy

HiMama Academy

academy.himama.com

Sama AI

Sama AI

sama.com

Jagir

Jagir

jagir.co

CNKI

CNKI

cnki.net

Perlego

Perlego

perlego.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.